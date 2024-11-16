01:41, 16 листопада

Представник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін розповів, що ворог намагається проникнути в тил ЗСУ в Часовому Ярі вночі. Для цього ворог вночі маскується під спеціальними ковдрами.

Мікрорайон Канал, який був окупований влітку, практично зруйнований. Накопичити там великі сили неможливо, також противник там не має можливості хоч якось проїхати технікою і, звісно, немає навіть не мовиться про те, щоб він міг перетнути канал технікою,

– пояснив Полухін.