Яка ситуація на фронті, в тилу та які заяви звучать від світу – читайте у тексті 24 Каналу.
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На Запоріжжі загинув чоловік
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що 67-річний чоловік загинув під час обстрілу ворожою артилерією Пологівського району.
Впродовж доби окупанти завдали 464 удари по 17 населених пунктах Запорізької області.
Втрати ворога
Ворог втратив на фронті:є
- особового складу – близько 719 240 (+1650),
- танків – 9338 (+8),
- бойових броньованих машин – 18994 (+26),
- артилерійських систем – 20520 (+28),
- РСЗВ – 1252 (+0),
- засобів ППО – 999 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
- крилатих ракет – 2641 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69),
- спеціальної техніки – 3651 (+6).
В одному з районів Києва уламки пошкодили житловий будинок
В Оболонському районі Києва внаслідок атаки уламки дронів Росії пошкодили житловий будинок. Зокрема, там пошкоджені балкони та вибиті вікна.
ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру
Представник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін розповів, що ворог намагається проникнути в тил ЗСУ в Часовому Ярі вночі. Для цього ворог вночі маскується під спеціальними ковдрами.
Мікрорайон Канал, який був окупований влітку, практично зруйнований. Накопичити там великі сили неможливо, також противник там не має можливості хоч якось проїхати технікою і, звісно, немає навіть не мовиться про те, щоб він міг перетнути канал технікою,
– пояснив Полухін.
"Шахеди" атакували Київ: працювала ППО, чули вибухи
У Києві вночі чули вибухи через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед". По ворожих цілях працювала наша ППО.
Байден використає всі виділені для допомоги України гроші до 20 січня
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент США Джо Байден планує витратити всі виділені кошти для допомоги Україні до 20 січня, до інавгурації Дональда Трампа.