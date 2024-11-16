01:41, 16 ноября

Представитель 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что враг пытается проникнуть в тыл ВСУ в Часовом Яру ночью. Для этого враг ночью маскируется под специальными одеялами.

Микрорайон Канал, который был оккупирован летом, практически разрушен. Накопить там большие силы невозможно, также противник там не имеет возможности хоть как-то проехать техникой и, конечно, нет даже не говорится о том, чтобы он мог пересечь канал техникой,

– объяснил Полухин.