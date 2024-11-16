Какая ситуация на фронте, в тылу и какие заявления звучат от мира – читайте в тексте 24 Канала.
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На Запорожье погиб мужчина
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что 67-летний мужчина погиб во время обстрела вражеской артиллерией Пологовского района.
В течение суток оккупанты нанесли 464 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Потери врага
Враг потерял на фронте: есть
- личного состава – около 719 240 (+1650),
- танков – 9338 (+8),
- боевых бронированных машин – 18994 (+26),
- артиллерийских систем – 20520 (+28),
- РСЗО – 1252 (+0),
- средств ПВО – 999 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 18914 (+28),
- крылатых ракет – 2641 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29236 (+69),
- специальной техники – 3651 (+6).
В одном из районов Киева обломки повредили жилой дом
В Оболонском районе Киева в результате атаки обломки дронов России повредили жилой дом. В частности, там повреждены балконы и выбиты окна.
ВСУ о ситуации в Часовом Яру
Представитель 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что враг пытается проникнуть в тыл ВСУ в Часовом Яру ночью. Для этого враг ночью маскируется под специальными одеялами.
Микрорайон Канал, который был оккупирован летом, практически разрушен. Накопить там большие силы невозможно, также противник там не имеет возможности хоть как-то проехать техникой и, конечно, нет даже не говорится о том, чтобы он мог пересечь канал техникой,
– объяснил Полухин.
"Шахеды" атаковали Киев: работала ПВО, слышали взрывы
В Киеве ночью слышали взрывы из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед". По вражеским целям работала наша ПВО.
Байден использует все выделенные для помощи Украине деньги до 20 января
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден планирует потратить все выделенные средства для помощи Украине до 20 января, до инаугурации Дональда Трампа.