Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 996 дней. О главных событиях суток, ситуацию на фронте и достижения на международной арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Враг оккупировал Ровнополь и имеет продвижение в около 7 населенных пунктов
Аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Ровнополь в Донецкой области и продвинулись в районах 7 населенных пунктов: Плехово, Новая Ильинка, Новодмитровка, Петровка, Антоновка, Вознесенка и Новоселидовка.
В России взлетели бомбардировщики Ту-95МС
В начале 15 ноября с российского аэродрома "Оленья" взлетели 8 бомбардировщиков Ту-95МС.
Оккупант зарезал мужчину, который хотел пойти в ЧВК "Вагнера"
В Москве "ветеран" зарезал мужчину, который заявил, что хотел бы подписать контракт с ЧВК "Вагнера".
Все из-за того, что на предложение поехать на фронт и помощь в подписании контракта, тот отказался.