07:15, 15 листопада

У Москві "ветеран" зарізав чоловіка, який заявив, що хотів би підписати контракт із ПВК "Вагнера".

Усе через те, що на пропозицію поїхати на фронт і допомогу у підписанні контракту, той відмовився.