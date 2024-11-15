Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 996 днів. Про головні події доби, ситуацію на фронті та здобутки на міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ворог окупував Рівнопіль та має просування в біля 7 населених пунктів
Аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували село Рівнопіль на Донеччині та просунулися в районах 7 населених пунктів: Плехове, Нова Іллінка, Новодмитрівка, Петрівка, Антонівка, Вознесенка та Новоселидівка.
У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95МС
Врнаці 15 листопада з російського аеродрому "Оленья" злетіли 8 бомбардувальників Ту-95МС.
Окупант зарізав чоловіка, який хотів піти у ПВК "Вагнера"
У Москві "ветеран" зарізав чоловіка, який заявив, що хотів би підписати контракт із ПВК "Вагнера".
Усе через те, що на пропозицію поїхати на фронт і допомогу у підписанні контракту, той відмовився.