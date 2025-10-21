Украинцы пытались поджечь "Новую почту" в Бухаресте, – разведка Румынии
- Российские спецслужбы завербовали трех украинцев для диверсий в Румынии и Польше, двух из них задержали в Бухаресте за попытку поджога офиса "Новой почты".
- В Польше задержали третьего участника, 21-летнего Даниила, который вместе с другими планировал переправлять взрывчатку в Украину.
Российские спецслужбы готовили диверсию на территории Румынии и Польши. Для этого они завербовали трех граждан Украины.
21 октября румынская разведка сообщила, что сообщила о задержании двух украинцев. Они пытались поджечь офис "Новой почты" в Бухаресте, передает 24 Канал.
Что известно об участии украинцев в диверсиях в Польше и Румынии?
Агенты оккупантов оставили в офисе "Новой почты" две посылки, содержащие самодельные зажигательные устройства с дистанционным управлением, замаскированные под наушники и автозапчасти, а также элементы для GPS-отслеживания.
Румынские разведчики установили, что граждане Украины въехали в Румынию с территории Польши. Суд принял решение о временном аресте этих двух лиц сроком на 30 суток.
Как оказалось, у двух украинцев был еще один сообщник – 21-летний Даниил. Его задержали в Польше. Там ему избрали меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца.
По данным правоохранителей, он жил под Варшавой и работал на складе одной компании. Вместе с другими украинскими коллегами они разработали маршрут для перевозки взрывчатки через Польшу и Румынию в Украину.
Злоумышленники рассчитывали на то, что эти посылки должны были самовозгораться или взрываться во время транспортировки. Таким образом Россия пытается запугать население и дестабилизировать государства ЕС, которые поддерживают Украину.
Последние новости о российских диверсиях в Европе
- 10 октября Эстония закрыла пограничный пункт пропуска Саатсе из-за подозрительной активности российских военных.
- В ЕС готовят новые ограничения для российских дипломатов. Решение приняли из-за роста количества диверсий, в которых, по данным разведки, задействованы агенты под дипломатическим прикрытием. Чехия предлагает новые правила: российские дипломаты, работающие в столицах ЕС, должны будут заранее уведомлять правительства о своих поездках между странами. Эта инициатива входит в новый пакет санкций против России.
- В Польше задержали агента российской разведки, который готовил теракты в странах ЕС. По данным следствия, Владислав Г. по заданию ГРУ должен был выкопать на кладбище замаскированные банки "с кукурузой", которые на самом деле содержали взрывчатку, и оставить их в определенном месте возле города Лодзь. Польские спецслужбы считают, что ГРУ планировало серию атак с использованием дронов и взрывчатых консервов. Подобные тайники уже нашли в Литве и Германии.