По данным разведки, российские агенты, которые причастны к ряду диверсий на территории ЕС, работают под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также "Всегда смотрели сквозь пальцы": дети Шойгу, друзья Путина и генералы ФСБ имеют диппаспорта

Какое решение могут принять страны ЕС в отношении российских дипломатов?

Чехия предлагает новые правила передвижения для российских "дипломатов". Россияне, которые работают в столицах ЕС будут вынуждены заранее сообщать правительства других стран о своих поездках перед пересечением границы государства, где они имеют аккредитацию.

Такое предложение Чехии входит в состав нового пакета санкций против России в ответ на ее вооруженную агрессию против Украины.

Как отмечает издание, Венгрия, которая ранее блокировала это мероприятие, сейчас наконец сняла свое вето. Зато Словакия выразила протест, относительно принятия этого решения и требует обсудить его на уровне лидеров.

Напомним, что для согласования этого пакета требуется единодушное согласие всех государств-членов. Это может произойти на саммите 23 октября.

Какие сейчас действуют ограничения для россиян?

По информации европейской разведки, российские дипломаты-шпионы руководят операциями за пределами страны своей аккредитации и избегают контроля разведки.

Предложение о новых правилах передвижения для российских дипломатов от Чехии поступило еще в мае 2024 года. Сейчас въезд в Прагу уже запрещен нескольким российским представителям, которых подозревают в шпионаже.

Однако, много дипломатов все еще аккредитованы в Австрии, и оттуда могут легально попадать в Чехию.

По словам министра иностранных дел Чехии, такие ограничения должны работать по принципу взаимности.

Нет смысла в том, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приехать в Прагу, когда ему заблагорассудится,

– добавил Ян Липавский.

Он отметил важность жесткого соблюдения правил при выдаче временных дипломатических виз согласно Венской конвенции.

Что известно о дипломатических скандалах с россиянами?