24 Канал со ссылкой на The Insider передает детали. Из-за санкций "корочку" ценят уже не так, как раньше, но все же она дает определенные преимущества.

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Кому раздают паспорта в России

Дипломатические паспорта в России имеют друзья Путина, генералы ФСБ, дети высокопоставленных политиков, патриарх Кирилл, топ-менеджеры госкомпаний, включая Игоря Сечина, а также миллиардеры Олег Дерипаска, Алишер Усманов и Игорь Юсуфов. В то же время часть близких к Путину олигархов считают в России "почетными консулами" иностранных государств, в том числе и европейских,

– говорится в статье.

Вообще дипломатический паспорт предназначен для определенных категорий лиц, которые уполномочены представлять государство за рубежом, например, министров или парламентариев. Естественно, дети чиновников или миллиардеры не входят в этот перечень. Однако в России диппаспорт выдают в том числе по решению Путина.

Кто из россиян имеет дипломатический паспорт:

дети Сергея Шойгу, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина;

миллиардеры Олег Дерипаска и Алишер Усманов;

глава "Ростеха" Сергей Чемезов, глава "Роснефти" Игорь Сечин;

помощник президента Андрей Фурсенко;

глава РПЦ патриарх Кирилл;

генералы ФСБ Александр Бортников, Сергей Беседа, Сергей Королев и Алексей Седов.

Например, фээсбэшники до начала полномасштабной войны по дипломатическим паспортам летали во Францию и Швейцарию.

"Формально диппаспорт является служебным документом. Летать им госслужащим можно исключительно в командировки, а по возвращении необходимо сдавать в отдел кадров. Но это правило действует, конечно, не для всех. На путешествия особо важных персон с диппаспортом куда-нибудь на Лазурный берег всегда смотрели сквозь пальцы", – пояснил один из бывших чиновников.

Интересно, что после начала войны этот документ уже не дает так много возможностей, как прежде. Поскольку многие страны наложили на россиян санкции, то без визы поехать в страны Шенгенской зоны уже невозможно. Но можно слетать в Албанию, Исландию, Китай, некоторые страны Африки. А еще, поскольку все эти люди не являются собственно дипломатами, они не имеют дипломатического иммунитета. То есть их могут арестовать, их жилье не является неприкосновенным и нет тайны переписки. Если же произойдет скандал, этих людей могут выдворить из страны и объявить персоной нон грата.

Как указали в СМИ, лазейку с диппаспортами для друзей Путина нельзя прикрыть.

"Если вас из администрации президента просят или Владимир Владимирович просит выдать какому-то своему другу, то выдадут, конечно. Это злоупотребление с точки зрения здравого смысла, но в законе это четко не прописано. Сами дипломаты этим тоже злоупотребляют, поскольку вообще-то паспорт должен сдаваться в отдел кадров МИД и ты его получаешь только на время служебной командировки, но этого многие не делают и используют для личных поездок", – признался журналистам бывший дипломат.