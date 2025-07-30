Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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О каких "примерах русофобии" идет речь?

Длинный перечень, который правительство России обнародовало на прошлой неделе, включает цитаты политиков из Болгарии, Бельгии, Канады, Хорватии, Чехии, Кипра, ЕС, Франции, Германии, Греции, НАТО, Нидерландов, Люксембурга, Польши и США.

Что касается Италии, в список попал президент страны Серджио Маттарелла, министр иностранных дел Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто.

В пресс-релизе итальянского МИД отмечается, что Таяни назвал внесение главы государства в этот список "провокацией против Республики и итальянского народа".

В министерстве также выразили свою институциональную и личную солидарность президенту Маттарелле.

Напомним, в феврале президент Италии Серджио Маттарелла сравнил российскую агрессию против Украины с действиями Третьего Рейха. Он отметил, что появление "деспотических и нелиберальных режимов" привело к "усилению конфликтного климата", преимуществу "критерия доминирования" и, в конце концов, к "захватническим войнам".