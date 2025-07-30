Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Про які "приклади русофобії" йдеться?

Довгий перелік, який уряд Росії оприлюднив минулого тижня, включає цитати політиків з Болгарії, Бельгії, Канади, Хорватії, Чехії, Кіпру, ЄС, Франції, Німеччини, Греції, НАТО, Нідерландів, Люксембургу, Польщі та США.

Щодо Італії, до списку потрапив президент країни Серджіо Маттарелла, міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто.

У пресрелізі італійського МЗС зазначається, що Таяні назвав внесення глави держави до цього списку "провокацією проти Республіки та італійського народу".

У міністерстві також висловили свою інституційну та особисту солідарність президенту Маттареллі.

Нагадаємо, у лютому президент Італії Серджіо Маттарелла порівняв російську агресію проти України з діями Третього Рейху. Він зазначив, що поява "деспотичних і неліберальних режимів" призвела до "посилення конфліктного клімату", переваги "критерію домінування" та, зрештою, до "загарбницьких воєн".