Російські спецслужби готували диверсію на території Румунії та Польщі. Задля цього вони завербували трьох громадян України.

21 жовтня румунська розвідка повідомила про затримання двох українців. Вони намагалися підпалити офіс "Нової пошти" у Бухаресті, передає 24 Канал.

Що відомо про участь українців у диверсіях у Польщі та Румунії?

Агенти окупантів залишили в офісі "Нової пошти" дві посилки, що містили саморобні запалювальні пристрої з дистанційним керуванням, замасковані під навушники та автозапчастини, а також елементи для GPS-відстеження.

Румунські розвідники встановили, що громадяни України в'їхали до Румунії з території Польщі. Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт цих двох осіб строком на 30 діб.

Як виявилося, у двох українців був ще один спільник – 21-річний Данило. Його затримали у Польщі. Там йому обрали запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці.

За даними правоохоронців, він мешкав під Варшавою й працював на складі однієї компанії. Разом з іншими українськими колегами вони розробили маршрут для перевезення вибухівки через Польщу й Румунію до України.

Зловмисники розраховували на те, що ці посилки мали самозайматися або вибухати під час транспортування. У такий спосіб Росія намагається залякати населення та дестабілізувати держави ЄС, які підтримують Україну.

