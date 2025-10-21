21 жовтня румунська розвідка повідомила про затримання двох українців. Вони намагалися підпалити офіс "Нової пошти" у Бухаресті, передає 24 Канал.

Дивіться також Новий раунд переговорів Трампа з Путіним у Будапешті може виявитись пасткою, – The Telegraph

Що відомо про участь українців у диверсіях у Польщі та Румунії?

Агенти окупантів залишили в офісі "Нової пошти" дві посилки, що містили саморобні запалювальні пристрої з дистанційним керуванням, замасковані під навушники та автозапчастини, а також елементи для GPS-відстеження.

Румунські розвідники встановили, що громадяни України в'їхали до Румунії з території Польщі. Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт цих двох осіб строком на 30 діб.

Як виявилося, у двох українців був ще один спільник – 21-річний Данило. Його затримали у Польщі. Там йому обрали запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці.

За даними правоохоронців, він мешкав під Варшавою й працював на складі однієї компанії. Разом з іншими українськими колегами вони розробили маршрут для перевезення вибухівки через Польщу й Румунію до України.

Зловмисники розраховували на те, що ці посилки мали самозайматися або вибухати під час транспортування. У такий спосіб Росія намагається залякати населення та дестабілізувати держави ЄС, які підтримують Україну.

Останні новини про російські диверсії у Європі