21 жовтня румунська розвідка повідомила про затримання двох українців. Вони намагалися підпалити офіс "Нової пошти" у Бухаресті, передає 24 Канал.
Що відомо про участь українців у диверсіях у Польщі та Румунії?
Агенти окупантів залишили в офісі "Нової пошти" дві посилки, що містили саморобні запалювальні пристрої з дистанційним керуванням, замасковані під навушники та автозапчастини, а також елементи для GPS-відстеження.
Румунські розвідники встановили, що громадяни України в'їхали до Румунії з території Польщі. Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт цих двох осіб строком на 30 діб.
Як виявилося, у двох українців був ще один спільник – 21-річний Данило. Його затримали у Польщі. Там йому обрали запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці.
За даними правоохоронців, він мешкав під Варшавою й працював на складі однієї компанії. Разом з іншими українськими колегами вони розробили маршрут для перевезення вибухівки через Польщу й Румунію до України.
Зловмисники розраховували на те, що ці посилки мали самозайматися або вибухати під час транспортування. У такий спосіб Росія намагається залякати населення та дестабілізувати держави ЄС, які підтримують Україну.
Останні новини про російські диверсії у Європі
- 10 жовтня Естонія закрила прикордонний пункт пропуску Саатсе через підозрілу активність російських військових.
- У ЄС готують нові обмеження для російських дипломатів. Рішення ухвалили через зростання кількості диверсій, у яких, за даними розвідки, задіяні агенти під дипломатичним прикриттям. Чехія пропонує нові правила: російські дипломати, що працюють у столицях ЄС, повинні будуть заздалегідь повідомляти уряди про свої поїздки між країнами. Ця ініціатива входить до нового пакета санкцій проти Росії.
- У Польщі затримали агента російської розвідки, який готував теракти в країнах ЄС. За даними слідства, Владислав Г. за завданням ГРУ мав викопати на цвинтарі замасковані банки "з кукурудзою", які насправді містили вибухівку, і залишити їх у визначеному місці біля міста Лодзь. Польські спецслужби вважають, що ГРУ планувало серію атак із використанням дронів і вибухових консерв. Подібні схованки вже знайшли в Литві та Німеччині.