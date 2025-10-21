21 октября румынская разведка сообщила, что сообщила о задержании двух украинцев. Они пытались поджечь офис "Новой почты" в Бухаресте, передает 24 Канал.

Что известно об участии украинцев в диверсиях в Польше и Румынии?

Агенты оккупантов оставили в офисе "Новой почты" две посылки, содержащие самодельные зажигательные устройства с дистанционным управлением, замаскированные под наушники и автозапчасти, а также элементы для GPS-отслеживания.

Румынские разведчики установили, что граждане Украины въехали в Румынию с территории Польши. Суд принял решение о временном аресте этих двух лиц сроком на 30 суток.

Как оказалось, у двух украинцев был еще один сообщник – 21-летний Даниил. Его задержали в Польше. Там ему избрали меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца.

По данным правоохранителей, он жил под Варшавой и работал на складе одной компании. Вместе с другими украинскими коллегами они разработали маршрут для перевозки взрывчатки через Польшу и Румынию в Украину.

Злоумышленники рассчитывали на то, что эти посылки должны были самовозгораться или взрываться во время транспортировки. Таким образом Россия пытается запугать население и дестабилизировать государства ЕС, которые поддерживают Украину.

Последние новости о российских диверсиях в Европе