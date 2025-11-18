Подрыв железной дороги в Польше: в МИД впервые отреагировали на "украинских диверсантов"

17 ноября в Польше сообщили о диверсии на железной дороге. Говорят, что к этому причастны двое украинцев.

У МИД Украины отреагировали на это, передает 24 Канал.

Смотрите также Подрыв железной дороги в Польше – опасный сигнал: эксперт сказал, что может готовить Россия

Что говорит Украина о диверсиях на железной дороге Польши?

В МИД Украины отметили, что приняли во внимание выводы польской стороны по установлению двух граждан Украины, которых подозревают в совершении под руководством российских спецслужб диверсионных действий на железной дороге 15 – 17 ноября.

Украина решительно осуждает такие диверсии. Обращаем внимание на цинизм умышленной вербовки и использования государством-агрессором лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию. Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев,

– говорится в заявлении ведомства.

Там выразили убеждение, что украинские партнеры понимают, что источником таких диверсий является Россия.

В МИД также добавили, что диверсии в Польше подтверждают, что Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Европы. Так Кремль пытается разбить единство партнеров в помощи Украине и дестабилизировать ситуацию в целом.

Министерство выразило готовность оказывать всю необходимую помощь для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

"Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками в противодействии российской гибридной агрессии и укреплении нашей общей безопасности", – резюмировали в украинском МИД.

Что известно о вероятных диверсантах?