Подрыв железной дороги в Польше: в МИД впервые отреагировали на "украинских диверсантов"
- МИД Украины отреагировал на обвинения двух украинцев в диверсиях на польской железной дороге.
- Украина подчеркнула готовность сотрудничать с Польшей для установления обстоятельств инцидента.
17 ноября в Польше сообщили о диверсии на железной дороге. Говорят, что к этому причастны двое украинцев.
У МИД Украины отреагировали на это, передает 24 Канал.
Что говорит Украина о диверсиях на железной дороге Польши?
В МИД Украины отметили, что приняли во внимание выводы польской стороны по установлению двух граждан Украины, которых подозревают в совершении под руководством российских спецслужб диверсионных действий на железной дороге 15 – 17 ноября.
Украина решительно осуждает такие диверсии. Обращаем внимание на цинизм умышленной вербовки и использования государством-агрессором лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию. Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев,
– говорится в заявлении ведомства.
Там выразили убеждение, что украинские партнеры понимают, что источником таких диверсий является Россия.
В МИД также добавили, что диверсии в Польше подтверждают, что Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Европы. Так Кремль пытается разбить единство партнеров в помощи Украине и дестабилизировать ситуацию в целом.
Министерство выразило готовность оказывать всю необходимую помощь для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.
"Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками в противодействии российской гибридной агрессии и укреплении нашей общей безопасности", – резюмировали в украинском МИД.
Что известно о вероятных диверсантах?
Польша считает, что двое граждан Украины, причастны к подрыву железной дороги, сотрудничают с российской разведкой.
Говорят, что оба мужчины сбежали из Польши в Беларусь через пограничный переход в Тересполе. Им удалось это сделать до того, как их идентифицировали.
Премьер Туск рассказал, что одного из подозреваемых в мае львовский суд осудил за диверсию в Украине. Другой – уроженец Донбасса и бывший работник прокуратуры.
Польша будет требовать экстрадиции этих лиц.