Підрив залізниці у Польщі: у МЗС вперше відреагували на "українських диверсантів"

17 листопада у Польщі повідомили про диверсії на залізниці. Кажуть, що цього причетні двоє українців.

У МЗС України відреагували на це, передає 24 Канал.

Що каже Україна про диверсії на залізниці Польщі?

У МЗС України зазначили, що взяли до уваги висновки польської сторони щодо встановлення двох громадян України, яких підозрюють у вчиненні під керівництвом російських спецслужб диверсійних дій на залізниці 15 – 17 листопада.

Україна рішуче засуджує такі диверсії. Звертаємо увагу на цинізм умисного вербування та використання державою-агресором осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію. Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців,

– йдеться у заяві відомства.

Там висловили переконання, що українські партнери розуміють, що джерелом таких диверсій є Росія.

У МЗС також додали, що диверсії у Польщі підтверджують, що Росія веде повномасштабну гібридну війну проти Європи. Так Кремль намагається розбити єдність партнерів у допомозі Україні та дестабілізувати ситуацію загалом.

Міністерство висловило готовність надавати усю необхідну допомогу для встановлення всіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності.

"Україна налаштована на подальшу тісну координацію з Польщею та іншими державами-союзниками у протидії російській гібридній агресії і зміцненні нашої спільної безпеки", – резюмували в українському МЗС.

Що відомо про ймовірних диверсантів?