В Польше повредили железную дорогу на пути в Украину: экс-сотрудник СБУ назвал возможные сценарии

На маршруте Варшава – Люблин, который имеет важное значение для поставки помощи в Украину, произошел акт диверсии. Заложенное взрывное устройство разрушило часть железнодорожного пути.

Заместитель министра внутренних дел Польши заявил, что диверсия является очевидной, но не нужно "сразу обвинять Россию". Как отметил 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, большинство европейцев опасаются безосновательно апеллировать даже к стране-агрессору.

Смотрите также В Польше заявили, что угроза от дронов в сентябре была серьезнее, чем считалось

Кто может стоять за диверсией?

Понятно, что сначала в Польше должны выяснить все детали, собрать доказательства. Только после этого они смогут выдвинуть обвинения. В Украине другая ситуация. Если у нас что-то взрывается, то очевидно, что за этим стоит Россия.

На самом деле повреждения пути не являются критическими, скорее всего, в ближайшее время их устранят. Но пугает тот факт, что кто-то намеренно заложил взрывчатку, чтобы уничтожить прочную металлическую конструкцию.

Это неприятная ситуация для польских силовиков, ведь означает, что на их территории человек может получить взрывчатку, достать ее контрабандными путями или изготовить самостоятельно из подручных материалов,

– отметил Иван Ступак.

С другой стороны действительно невозможно поставить на каждом участке наблюдателей. Так пробовали делать в Беларуси, России. Их спецслужбы прятались в кустах, переодевались и вели наблюдение за важнейшими участками.

Впрочем нужно действовать на опережение. Например, искать людей, которые обращаются с запросом на покупку взрывчатки, наблюдать за ними, их связями.

Какой худший сценарий для Украины?

Медийно Украине будет очень трудно, если окажется, что у злоумышленника или у преступной группы были украинские паспорта. Стоит понимать, что есть разные люди, которые даже внутри государства совершаются взрывы, поджоги, убийства. К сожалению, это делают в частности наши земляки.

Этих людей находят, вербуют. Также есть разные люди на территории Польши, которые настроены против Украины, имеют пророссийские настроения, находятся в трудном материальном положении, или просто не думают, что делают,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Не надо исключать, что за преступлением может стоять граждане Польши, Беларуси или России. Сегодня самое важное установить, кто был заказчиком, кто исполнителем. К тому же стало известно, что был еще один поврежденный участок пути. Вероятно, говорится о работе группы лиц.

Учитывая, что взрыв произошел на направлении, который обеспечивает 90% перевалки товаров военного назначения для Украины, поэтому кто-то действовал взвешенно и системно.

Что известно о диверсии в Польше?