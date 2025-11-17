У Польщі пошкодили залізницю на шляху до України: ексспівробітник СБУ назвав можливі сценарії

На маршруті Варшава – Люблін, який має важливе значення для постачання допомоги в Україну, стався акт диверсії. Закладений вибуховий пристрій зруйнував частину залізничної колії.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив, що диверсія є очевидною, але не потрібно "одразу звинувачувати Росію". Як зауважив 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, більшість європейців побоюються безпідставно апелювати навіть до країни-агресорки.

Хто може стояти за диверсією?

Зрозуміло, що спершу у Польщі мають з'ясувати всі деталі, зібрати докази. Лише після цього вони зможуть висунути звинувачення. В Україні інша ситуація. Якщо у нас щось вибухає, то очевидно, що за цим стоїть Росія.

Насправді пошкодження колії не є критичними, скоріш за все, найближчим часом їх усунуть. Але лякає той факт, що хтось навмисно заклав вибухівку, щоб знищити міцну металеву конструкцію.

Це неприємна ситуація для польських силовиків, адже означає, що на їхній території людина може отримати вибухівку, дістати її контрабандними шляхами або виготовити самостійно з підручних матеріалів,

– зауважив Іван Ступак.

З іншого боку справді неможливо поставити на кожній ділянці спостерігачів. Так пробували робити у Білорусі, Росії. Їхні спецслужби ховалися у кущах, переодягалися та вели спостереження за найважливішими ділянками.

Втім потрібно діяти на випередження. Наприклад, шукати людей, які звертаються із запитом на купівлю вибухівки, спостерігати за ними, їхніми зв'язками.

Який найгірший сценарій для України?

Медійно Україні буде дуже важко, якщо виявиться, що у зловмисника чи у злочинної групи були українські паспорти. Варто розуміти, що є різні люди, які навіть всередині держави вчиняються вибухи, підпали, вбивства. На жаль, це роблять зокрема наші земляки.

Цих людей знаходять, вербують. Також є різні люди на території Польщі, які налаштовані проти України, мають проросійські настрої, перебувають у скрутному матеріальному становищі, або просто не думають, що роблять,

– сказав ексспівробіник СБУ.

Не треба відкидати, що за злочином може стояти громадяни Польщі, Білорусі чи Росії. Сьогодні найважливіше встановити, хто був замовником, хто виконавцем. До того ж стало відомо, що була ще одна пошкоджена ділянка колії. Ймовірно, мовиться про роботу групи осіб.

Враховуючи, що вибух стався на напрямку, який забезпечує 90% перевалки товарів військового призначення для України, тому хтось діяв виважено та системно.

