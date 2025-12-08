Двух украинцев подозревают в диверсии: Польша подала запрос на задержание в Интерпол

Польша заявила о подозрении двум гражданам Украины в причастности к диверсиям на железной дороге. 7 декабря польские органы отправили запрос в Интерпол относительно их задержания.

Следствие считает, что исполнители диверсии действовали по заказу российских спецслужб. Об этом пишет 24 Канал исо ссылкой на RMF24.

Смотрите также Подрыв железной дороги в Польше: суд выдал ордер на арест двух украинцев

Что известно о запросе Польши в Интерпол?

Бюро международного сотрудничества Главного управления Национальной полиции Польши 7 декабря подало запрос на выдачу "красных" сообщений Интерпола исполнителям диверсий на железной дороге. В совершении преступления подозревают двух граждан Украины – Александра Кононова и Евгения Иванова.

Согласно "красному" ордеру Интерпола исполнителей диверсии будут разыскивать в 190 странах мира, а любое государство, которое установит их местонахождение, должно задержать подозреваемых лиц и передать их Польше.

После представления документов Польшей, Интерпол должен их детально исследовать и только потом принять соответствующее решение. По словам Катажины Новак из Главного управления Национальной полиции, организация не имеет конкретно установленного срока по принятию тех или иных решений.

Кроме того, Новак сообщила, что подозреваемые покинули территорию Польши сразу после совершения преступления, вероятно, в направлении Беларуси.

Известно, что польская прокуратура обвинила двух украинцев по трем статьям, в частности шпионаж, акт саботажа по заказу российской спецслужбы, создание угрозы катастрофы в наземном движении и использование взрывчатки.

Какие детали саботажа на польской железной дороге известны?