Двох українців підозрюють у диверсії: Польща подала запит на затримання до Інтерполу

Польща заявила про підозру двом громадянам України у причетності до диверсій на залізниці. 7 грудня польські органи відправили запит до Інтерполу щодо їхнього затримання.

Слідство вважає, що виконавці диверсії діяли на замовлення російських спецслужб. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Дивіться також Підрив залізниці у Польщі: суд видав ордер на арешт двох українців

Що відомо про запит Польщі до Інтерполу?

Бюро міжнародного співробітництва Головного управління Національної поліції Польщі 7 грудня подало запит на видачу "червоних" повідомлень Інтерполу виконавцям диверсій на залізниці. У скоєнні злочину підозрюють двох громадян України – Олександра Кононова та Євгенія Іванова.

Відповідно до "червоного" ордеру Інтерполу виконавців диверсії розшукуватимуть у 190 країнах світу, а будь-яка держава, яка встановить їхнє місцеперебування, повинна затримати підозрюваних осіб та передати їх Польщі.

Після подання документів Польщею, Інтерпол має їх детально дослідити й тільки потім прийняти відповідне рішення. За словами Катажини Новак із Головного управління Національної поліції, організація не має конкретно встановленого терміну з прийняття тих чи інших рішень.

Крім того, Новак повідомила, що підозрювані покинули територію Польщі одразу після скоєння злочину, ймовірно, у напрямку Білорусі.

Наразі відомо, що польська прокуратура звинуватила двох українців за трьома статтями, зокрема шпигунство, акт саботажу на замовлення російської спецслужби, створення загрози катастрофи в наземному русі та використання вибухівки.

Які деталі саботажу на польській залізниці відомі?