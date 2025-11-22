Одноклассник Вэнса: у Трампа появился новый спецпредставитель
- Глава Белого дома назначил Дэна Дрисколла новым спецпредставителем.
- Он известен дружескими отношениями с Вэнсом, а также значительным в принятии ключевых решений президентской администрации.
Недавно Дональд Трамп назначил нового спецпредставителя. На днях он уже успел наведаться в Украину и провести переговоры с Зеленским.
Дэн Дрисколл имеет прочные связи в верхних эшелонах власти, а также непосредственно связан с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал The Guardian.
Что известно о новом спецпредставителе Трампа?
Как говорится в материале издания, делегация высокопоставленных американских военных во главе с секретарем армии Дэниелом Дрисколлом провела переговоры с президентом Зеленским в четверг, 20 ноября, в Киеве.
Дрисколл, друг и бывший одноклассник Вэнса, недавно был назначен Трампом специальным представителем.
О нем писали и в Politico. В частности речь шла о том, хотя официально он отвечает за бюджет и кадры армии США, его все чаще привлекают к ключевым решениям администрации. Он контролирует развертывание Нацгвардии и регулярно присутствует в работе президентской администрации.
Источники в Белом доме характеризуют его как одного из самых эффективных членов команды Трампа.
Дрисколл известен как давний друг вице-президента США Джей Ди Венса, с которым они вместе учились в Йельской школе права и поддерживают тесные отношения до сих пор.
Интересно! Трамп в шутку называет его "тот парень с дронами", намекая на заинтересованность Дрисколла передовыми технологиями.
По данным американских источников, группа генералов США, вероятно, в конце следующей недели отправится в Москву для обсуждения с Кремлем "плана мира".
Что известно о визите делегации США в Киев?
Министр армии США Дэн Дрисколл вместе с генералами приехал в Киев 19 ноября, где встретился с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем. По сообщениям медиа, Дрисколл стремился заключить с Украиной соглашение об обмене технологиями дронов и автономного вооружения.
20 ноября Дрисколл встретился с премьером Юлией Свириденко, которая отметила, что визит позволяет американской администрации оценить ситуацию на месте и последствия российской агрессии. В тот же день Дрисколл провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.