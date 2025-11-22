Однокласник Венса: у Трампа з'явився новий спецпредставник

Нещодавно Дональд Трамп призначив нового спецпредставника. Днями він уже встиг навідатися до України та провести перемовини із Зеленським.

Ден Дрісколл має міцні зв'язки у верхніх ешелонах влади, а також безпосередньо пов'язаний із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал The Guardian.

Що відомо про нового спецпредставника Трампа?

Як мовиться у матеріалі видання, делегація високопоставлених американських військових на чолі з секретарем армії Деніелом Дрісколлом провела переговори з президентом Зеленським у четвер, 20 листопада, у Києві.

Дрісколл, друг і колишній однокласник Венса, нещодавно був призначений Трампом спеціальним представником.

Про нього писали й у Politico. Зокрема йшлося про те, хоча офіційно він відповідає за бюджет і кадри армії США, його дедалі частіше залучають до ключових рішень адміністрації. Він контролює розгортання Нацгвардії та регулярно присутній у роботі президентської адміністрації.

Джерела в Білому домі характеризують його як одного з найефективніших членів команди Трампа.

Дрісколл відомий як давній друг віцепрезидента США Джей Ді Венса, з яким вони разом навчалися у Єльській школі права та підтримують тісні стосунки й досі.

Цікаво! Трамп жартома називає його "той хлопець з дронами", натякаючи на зацікавленість Дрісколла передовими технологіями.

За даними американських джерел, група генералів США, ймовірно, наприкінці наступного тижня вирушить до Москви для обговорення з Кремлем "плану миру".

Що відомо про візит делегації США до Києва?