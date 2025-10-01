Государственный портал "Оружие" раскрыл параметры крылатой ракеты, которая долгое время фигурировала под названием "Длинный Нептун". Вес ее боевой части составляет 260 килограммов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно о ракете "Нептун Д"?

Сам комплекс получил индекс "Нептун Д", а обновленная ракета к нему – РК360Л. Ее дальность полета составляет 1000 километров – это в 3,5 раза больше, чем у противокорабельной версии Р360 (280 километров).

В то же время вес боевой части новой ракеты вырос до 260 килограммов против 150 килограммов у противокорабельного варианта.

И это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что обычно большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части,

– отметили аналитики.

В "Нептун Д" разработчики одновременно достигли удлинения дальности и увеличения массы боевой части. То есть, при необходимости, можно пожертвовать объемом топливных баков (а значит частично и дальностью) ради большего веса боеприпаса.

Благодаря ранее опубликованным фото также можно сказать, что длина РК360Л составляет 6 метров (без ускорителя), что на около 1,5 метра больше. А диаметр корпуса вырос до примерно 50 сантиметров против 38.

Кроме того, разработчик заявляет о способности ракеты поражать как наземные, так и морские цели, то есть она сохраняет возможность атаковать движущиеся объекты. Хоть официальные детали системы наведения не раскрыты, наличие отметки о поражении кораблей позволяет предполагать, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л, вероятно, сохранена.

