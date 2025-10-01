Приємний сюрприз: у мережі розкрили характеристики ракети "Довгий Нептун"
- Крилата ракета "Нептун Д" має дальність польоту 1000 кілометрів, а вага бойової частини становить 260 кілограмів.
- Розробники зберегли здатність ракети уражати наземні та морські цілі, враховуючи наявність активної радіолокаційної головки самонаведення.
Державний портал "Зброя" розкрив параметри крилатої ракети, яка тривалий час фігурувала під назвою "Довгий Нептун". Вага її бойової частини становить 260 кілограмів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.
Читайте також Це дуже гарна новина, – військовий експерт зауважив, як змінився характер ударів по Росії
Що відомо про ракету "Нептун Д"?
Сам комплекс отримав індекс "Нептун Д", а оновлена ракета до нього – РК360Л. Її дальність польоту становить 1000 кілометрів – це в 3,5 раза більше, ніж у протикорабельної версії Р360 (280 кілометрів).
Водночас вага бойової частини нової ракети зросла до 260 кілограмів проти 150 кілограмів у протикорабельного варіанта.
І це дійсно дуже несподіваний сюрприз, бо зазвичай більша дальність польоту ракет досягається саме зменшенням бойової частини,
– зазначили аналітики.
У "Нептун Д" розробники одночасно досягли подовження дальності і збільшення маси бойової частини. Тобто, за потреби, можна пожертвувати об'ємом паливних баків (а отже частково й дальністю) заради більшої ваги боєприпасу.
Завдяки раніше опублікованим фото також можна сказати, що довжина РК360Л складає 6 метрів (без прискорювача), що на близько 1,5 метра більше. А діаметр корпусу зріс до приблизно 50 сантиметрів проти 38.
Крім того, розробник заявляє про здатність ракети уражати як наземні, так і морські цілі, тобто вона зберігає можливість атакувати рухомі об'єкти. Хоч офіційні деталі системи наведення не розкриті, наявність позначки про поразку кораблів дозволяє припускати, що активна радіолокаційна головка самонаведення в РК360Л, ймовірно, збережена.
Україна експортуватиме зброю: що відомо?
27 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна запускає експорт зброї власного виробництва. Президент наголосив, що це буде контрольований процес, а ЗСУ залишаються у пріоритеті.
За словами Зеленського, в українській зброї зацікавлена Європа, США і навіть Близький Схід. Були й пропозиції від кількох африканських країн.
Зокрема, є зацікавлення в українському досвіді виробництва дронів. Також існує відповідна програма SAFE (Security Action for Europe), яка передбачає будівництво відповідних заводів.