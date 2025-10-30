Стало известно, кто займет место скандальной Анны Колесник в Верховной Раде
- Анна Колесник сложила мандат, ее место в Верховной Раде займет Дмитрий Слинько.
- Дмитрий Слинько имеет опыт работы журналистом.
- Также он был помощником нардепа Евгении Кравчук.
21 октября нардеп Анна Колесник от фракции "Слуга народа" досрочно сложила мандат. Ее место в парламенте займет Дмитрий Слинько.
Слинько следующий по очередности кандидат в избирательном списке "Слуги народа". ЦИК признала его избранным народным депутатом. Теперь он должен принять присягу в сессионном зале, передает 24 Канал.
Смотрите также "Бл*ть, не дали выступить": нардеп выругался в микрофон на заседании Верховной Рады
Кто такой новый нардеп Дмитрий Слинько?
Дмитрий Слинько родился в 1979 году в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "международная экономика".
После учебы Слинько работал журналистом. В частности, он был сотрудником "UA: Первый", редактором культурологических программ, сотрудничал с журналом "Фокус". Кроме этого работал в "Корреспонденте".
В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" (№151 в списке), как беспартийный. На тот момент Слинько был временно безработным.
С 2019 года Слинько стал помощником нардепа 9 созыва Евгении Кравчук, избранной от "Слуги народа".
В 2020 году работал в штате партии "Слуги народа", откуда получал зарплату.
Что известно об Анне Колесник, которая сложила мандат?
- В мае 2025 года нардеп Анна Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий.
- 21 октября Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Анны Колесник.
- Чиновница неоднократно попадала в скандалы. В 2021 году во время переписки депутат написала, что "надо сваливать из этой страны". Впоследствии она оправдывалась, что якобы имела в виду отдых за границей.
- В октябре 2022 года Анна Колесник получила подозрение от НАБУ и САП. В декларации за 2020 год нардеп не указала две квартиры и автомобиль, которые вместе стоили 4,4 миллиона гривен.
- Весной 2023 года ВАКС признал Колесник виновной в пропуске судебного заседания и наложил на нее штраф в размере 1342 гривны. Впрочем, тогда депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности.