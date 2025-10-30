Стало відомо, хто займе місце скандальної Анни Колісник у Верховній Раді
- Анна Колісник склала мандат, її місце у Верховній Раді займе Дмитро Слинько.
- Дмитро Слинько має досвід роботи журналістом.
- Також він був помічником нардепки Євгенії Кравчук.
21 жовтня нардепка Анна Колісник від фракції "Слуга народу" достроково склала мандат. Її місце у парламенті займе Дмитро Слинько.
Слинько наступний за черговістю кандидат у виборчому списку "Слуги народу". ЦВК визнала його обраним народним депутатом. Тепер він має скласти присягу в сесійній залі, передає 24 Канал.
Хто такий новий нардеп Дмитро Слинько?
Дмитро Слинько народився у 1979 році в Києві. Він закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародна економіка".
Після навчання Слинько працював журналістом. Зокрема, він був співробітником "UA: Перший", редактором культурологічних програм, співпрацював з журналом "Фокус". Окрім цього працював у "Кореспонденті".
У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№151 у списку), як безпартійний. На той момент Слинько був тимчасово безробітнім.
З 2019 року Слинько став помічником нардепки 9 скликання Євгенії Кравчук, обраної від "Слуги народу".
У 2020 році працював у штаті партії "Слуги народу", звідки отримував зарплатню.
Що відомо про Анну Колісник, яка склала мандат?
- У травні 2025 року нардепка Анна Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень.
- 21 жовтня Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник.
- Чиновниця неодноразово потрапляла у скандали. У 2021 році під час листування депутатка написала, що "треба звалювати з цієї країни". Згодом вона виправдовувалася, що нібито мала на увазі відпочинок за кордоном.
- У жовтні 2022 року Анна Колісник отримала підозру від НАБУ і САП. У декларації за 2020 рік нардепка не вказала дві квартири та автомобіль, які разом коштували 4,4 мільйона гривень.
- Навесні 2023 року ВАКС визнав Колісник винною у пропуску судового засідання та наклав на неї штраф у розмірі 1342 гривні. Втім, тоді депутатку звільнили від покарання через закінчення строків давності.