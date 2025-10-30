Слинько наступний за черговістю кандидат у виборчому списку "Слуги народу". ЦВК визнала його обраним народним депутатом. Тепер він має скласти присягу в сесійній залі, передає 24 Канал.

Дивіться також "Бл*ть, не дали виступити": нардеп вилаявся в мікрофон на засіданні Верховної Ради

Хто такий новий нардеп Дмитро Слинько?

Дмитро Слинько народився у 1979 році в Києві. Він закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародна економіка".

Після навчання Слинько працював журналістом. Зокрема, він був співробітником "UA: Перший", редактором культурологічних програм, співпрацював з журналом "Фокус". Окрім цього працював у "Кореспонденті".

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№151 у списку), як безпартійний. На той момент Слинько був тимчасово безробітнім.

З 2019 року Слинько став помічником нардепки 9 скликання Євгенії Кравчук, обраної від "Слуги народу".

У 2020 році працював у штаті партії "Слуги народу", звідки отримував зарплатню.

Що відомо про Анну Колісник, яка склала мандат?