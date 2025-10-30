Слинько следующий по очередности кандидат в избирательном списке "Слуги народа". ЦИК признала его избранным народным депутатом. Теперь он должен принять присягу в сессионном зале, передает 24 Канал.

Кто такой новый нардеп Дмитрий Слинько?

Дмитрий Слинько родился в 1979 году в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "международная экономика".

После учебы Слинько работал журналистом. В частности, он был сотрудником "UA: Первый", редактором культурологических программ, сотрудничал с журналом "Фокус". Кроме этого работал в "Корреспонденте".

В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" (№151 в списке), как беспартийный. На тот момент Слинько был временно безработным.

С 2019 года Слинько стал помощником нардепа 9 созыва Евгении Кравчук, избранной от "Слуги народа".

В 2020 году работал в штате партии "Слуги народа", откуда получал зарплату.

