Россияне били по Днепропетровщине: есть жертва, а среди пострадавших – дети

Поздно вечером воскресенья, 7 декабря, российские военные продолжили обстреливать Днепропетровскую область. Враг применил FPV-дроны, артиллерию и даже ударные беспилотники.

Есть жертва, а среди пострадавших – дети. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

Что известно о последствиях обстрелов?

Криворожье

Поздно вечером россияне направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую общины. В последней тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось.

В районе повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом, газопровод. Кроме того, горел дом на колесах.

Павлоградщина

По Межирицкой громаде враг ударил БпЛА. Ранены 4 человека, в частности 14-летнего мальчика. Состояние пострадавшей 41-летней женщины медики оценивают как тяжелое.

Загорелся дом, еще 2 – разбиты. Также повреждены хозяйственная постройка и машина.

Никопольщина

По райцентру, а также Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах противник целился из артиллерии и FPV-дронами.

Пострадала 13-летняя девочка. Повреждены 2 пятиэтажки, школа искусств, авто.

Днепр

Кроме того, россияне беспилотником ударили по Днепру. Огонь охватил админздание, задело 3 многоквартирных дома и авто.

