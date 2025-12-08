Россияне били по Днепропетровщине: есть жертва, а среди пострадавших – дети
- В результате обстрелов Днепропетровщины погиб мужчина, среди пострадавших 14-летний мальчик и 13-летняя девочка.
- Россияне применили FPV, артиллерию и ударные дроны.
Поздно вечером воскресенья, 7 декабря, российские военные продолжили обстреливать Днепропетровскую область. Враг применил FPV-дроны, артиллерию и даже ударные беспилотники.
Есть жертва, а среди пострадавших – дети. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.
Что известно о последствиях обстрелов?
- Криворожье
Поздно вечером россияне направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую общины. В последней тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось.
В районе повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом, газопровод. Кроме того, горел дом на колесах.
- Павлоградщина
По Межирицкой громаде враг ударил БпЛА. Ранены 4 человека, в частности 14-летнего мальчика. Состояние пострадавшей 41-летней женщины медики оценивают как тяжелое.
Загорелся дом, еще 2 – разбиты. Также повреждены хозяйственная постройка и машина.
Последствия обстрелов Днепропетровщины: смотрите фото
- Никопольщина
По райцентру, а также Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах противник целился из артиллерии и FPV-дронами.
Пострадала 13-летняя девочка. Повреждены 2 пятиэтажки, школа искусств, авто.
- Днепр
Кроме того, россияне беспилотником ударили по Днепру. Огонь охватил админздание, задело 3 многоквартирных дома и авто.
Что известно о предыдущих обстрелах Днепра?
Накануне, ночью и утром 6 декабря враг атаковал Днепр беспилотниками и ракетами. Возникло несколько возгораний, а среди поврежденного имущества – частный дом.
Пострадали 37-летний и 65-летний мужчины, 75-летняя женщина.
Обломки одной из ракет упали на детскую площадку в парке в центре города, а на дорогах местные находили металлические "кубики", которыми враг начиняет оружие для большего поражения.
Кроме того, под обстрелом оказался склад одного из двух крупнейших фармдистрибьюторов, где хранили марли, бинты и шины. Огонь уничтожил изделия на сумму более 5 миллиардов гривен.