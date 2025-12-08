Укр Рус
Росіяни гатили по Дніпропетровщині: є жертва, а серед постраждалих – діти
8 грудня, 08:42
Росіяни гатили по Дніпропетровщині: є жертва, а серед постраждалих – діти

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Унаслідок обстрілів Дніпропетровщини загинув чоловік, серед постраждалих 14-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.
  • Росіяни застосували FPV, артилерію та ударні дрони.

Пізно ввечері неділі, 7 грудня, російські військові продовжили обстрілювати Дніпропетровську область. Ворог застосував FPV-дрони, артилерію та навіть ударні безпілотники.

Є жертва, а серед постраждалих – діти. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Що відомо про наслідки обстрілів?

  • Криворіжжя 

Пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося.

У районі понівечено сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Окрім того, горів будинок на колесах.

  • Павлоградщина 

По Межиріцькій громаді ворог вдарив БпЛА. Поранено 4 людини, зокрема 14-річного хлопчика. Стан постраждалої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий. 

Зайнявся будинок, ще 2 – потрощено. Також пошкоджено господарську споруду та машину.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини: дивіться фото

  • Нікопольщина 

По райцентру, а також Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах противник цілив з артилерії та FPV-дронами. 

Постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, школу мистецтв, авто.

  • Дніпро 

Окрім того, росіяни безпілотником ударили по Дніпру. Вогонь охопив адмінбудівлю, зачепило 3 багатоквартирні будинки та авто.

Що відомо про попередні обстріли Дніпра?

  • Напередодні, уночі та вранці 6 грудня ворог атакував Дніпро безпілотниками та ракетами. Виникло декілька займань, а серед пошкодженого майна – приватний будинок.

  • Постраждали 37-річний і 65-річний чоловіки, 75-річна жінка.

  • Уламки однієї з ракет упали на дитячий майданчик у парку в середмісті, а на дорогах місцеві знаходили металеві "кубики", якими ворог начиняє зброю для більшого ураження.

  • Окрім того, під обстрілом опинився склад одного з двох найбільших фармдистриб'юторів, де зберігали марлі, бинти й шини. Вогонь знищив вироби на суму понад 5 мільярдів гривень.