Силы обороны сорвали попытку наступления россиян в Днепропетровской области, – Сырский
- Силы обороны Украины сорвали попытку наступления российских войск на Новопавловском направлении в Днепропетровской области.
- Российские войска перебрасывали морскую пехоту, но не смогли прорвать украинскую оборону.
Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины сорвали попытку российского наступления в Днепропетровской области. Главком оценил текущую ситуацию на фронте.
Наступают ли россияне на Днепропетровщине: что сказал Сырский?
Во время общения с журналистами Сырский прокомментировал ситуацию на Днепропетровщине.
Днепропетровщина – это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей – Запорожская, Донецкая и Днепропетровская. Противник там пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте,
– объяснил он.
Главком подчеркнул: ситуация остается динамичной из-за большой территории и недостаточной плотности войск с обеих сторон. Оккупантов там больше, но им не хватает сил и средств, чтобы "провести какое-то решительное наступление" на Днепропетровщине.
Враг хотел прорвать украинскую оборону и "сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую области". Для этого россияне перебрасывали с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты. Но им не удалось это сделать.
"Мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", – сказал Главнокомандующий ВСУ.
