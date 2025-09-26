Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України зірвали спробу російського наступу в Дніпропетровській області. Головком оцінив поточну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ і Суспільне.

Чи наступають росіяни на Дніпропетровщині: що сказав Сирський?

Під час спілкування з журналістами Сирський прокоментував ситуацію на Дніпропетровщині.

Дніпропетровщина – це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей – Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику "тисячі порізів", просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті,

– пояснив він.

Головком підкреслив: ситуація залишається динамічною через велику територію та недостатню щільність військ з обох сторін. Окупантів там більше, але них не вистачає сил і засобів, щоб "провести якийсь рішучий наступ" на Дніпропетровщині.

Ворог хотів прорвати українську оборону та "зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську області". Для цього росіяни перекидали із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти. Та їм не вдалося це зробити.

"Ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку", – сказав Головнокомандувач ЗСУ.

