Бойцы "Азова" освободили село Панковка в районе Доброполья
- Бойцы "Азова" освободили село Панковка в районе Доброполья, зачистив его от противника.
- Оккупанты наращивают силы, передислочив дополнительные резервы, чтобы усилить наступление.
Украинские военные продолжают выбивать россиян с позиций на Добропольском направлении. Об очередном успехе на этом участке фронта сообщили в "Азове".
Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов" зачистили от противника населенный пункт Панковка и прилегающие территории, передает 24 Канал.
Что известно об освобождении территорий в районе Доброполья?
Отметим, что село Панковка находится в Покровском районе Донецкой области.
Де Панковка на карте
В то же время оккупанты и дальше наращивают группировку войск. Чтобы усилить наступление, российское командование передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.
"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", – говорится в сообщении.
Что известно о ситуации возле Доброполья?
- В начале августа оккупанты прорвали первую линию обороны украинских войск под Добропольем и продвинулись в районе нескольких населенных пунктов. Враг использовал тактику малых штурмовых групп, пытаясь просочиться в глубь украинских позиций.
- Постепенно защитникам удалось стабилизировать ситуацию, остановить наступление оккупантов и контратаковать.
- 15 августа стало известно, что ВСУ отбросили российские войска сразу около 7 поселков в районе Доброполья.
- Институт изучения войны писал о том, что оккупанты пытаются сорвать украинское контрнаступление под Добропольем с помощью дронов.
- В конце августа в ОСУО "Днепр" сообщили, что ВСУ обезвреживают остатки российских пехотных групп возле Доброполья. Также заявлялось, что оккупанты на этом участке фронта попали в окружение.
- Враг планировал расширить Добропольское выступление, чтобы перерезать логистические пути и оцепить Константиновку, но благодаря действиям Сил обороны это не удалось.