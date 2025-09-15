Українські військові продовжують вибивати росіян із позицій на Добропільському напрямку. Про черговий успіх на цій ділянці фронту повідомили в "Азові".

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", зачистили від противника населений пункт Панківка та прилеглі території, передає 24 Канал.

Що відомо про звільнення територій у районі Добропілля?

Зауважимо, що село Панківка розташоване у Покровському районі Донецької області.

Де Панківка на карті

Водночас окупанти й надалі нарощують угруповання військ. Щоб посилити наступ російське командування передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про ситуацію у районі Добропілля?