Бійці "Азову" звільнили село Панківка у районі Добропілля
- Бійці "Азову" звільнили село Панківка у районі Добропілля, зачистивши його від противника.
- Окупанти нарощують сили, передислокувавши додаткові резерви, щоб посилити наступ.
Українські військові продовжують вибивати росіян із позицій на Добропільському напрямку. Про черговий успіх на цій ділянці фронту повідомили в "Азові".
Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", зачистили від противника населений пункт Панківка та прилеглі території, передає 24 Канал.
Що відомо про звільнення територій у районі Добропілля?
Зауважимо, що село Панківка розташоване у Покровському районі Донецької області.
Де Панківка на карті
Водночас окупанти й надалі нарощують угруповання військ. Щоб посилити наступ російське командування передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.
"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про ситуацію у районі Добропілля?
- На початку серпня окупанти прорвали першу лінію оборони українських військ під Добропіллям і просунулися у районі кількох населених пунктів. Ворог використовував тактику малих штурмових груп, намагаючись просочитися вглиб українських позицій.
- Поступово захисникам вдалося стабілізувати ситуацію, зупинити наступ окупантів і контратакувати.
- 15 серпня стало відомо, що ЗСУ відкинули російські війська одразу біля 7 селищ у районі Добропілля.
- Інститут вивчення війни писав про те, що окупанти намагаються зірвати український контрнаступ під Добропіллям за допомогою дронів.
- Наприкінці серпня в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що ЗСУ знешкоджують залишки російських піхотних груп біля Добропілля. Також заявлялося, що окупанти на цій ділянці фронту потрапили в оточення.
- Ворог планував розширити Добропільський виступ, щоб перерізати логістичні шляхи й оточити Костянтинівку, але завдяки діям Сил оборони це не вдалося.