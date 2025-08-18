Враг смог сделать выступление в направлении Доброполья, поскольку количество его пехоты преобладает личный состав украинских солдат. Сейчас это выступление Силы обороны "срезали", а остатки оккупантов по селам зачищают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера ОСГВ "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телеканала "Киев".

Что сейчас происходит на Покровском направлении?

Как и предполагалось, выступление россиян было "срезано". Они слишком увлеклись походом в сторону Доброполья, но такие планы оказались не очень удачными. Выступление было "срезано". А остатки их зачищаются,

– рассказал Трегубов о ситуации возле Доброполья.

В целом, по словам майора, в этой части Покровского направления тенденции сейчас "оптимистичные". В то же время оккупанты пытаются развивать свое наступление в сторону Константиновки, поэтому ситуация остается "хрупкой".

"То, что происходило в направлении Доброполья – это результат именно того, что у россиян есть и остается преимущество в личном составе. Они не прорывали там украинские позиции. Они просто проходили украинские позиции, теряя значительную численность своей пехоты. Но 50% потеряют, а 20% – пройдут и засядут в лесопосадке уже за этой позицией. А потом эти малые группы объединяются, чтобы вести более активные боевые действия. И вот именно это и произошло", – объяснил Трегубов.

Он отметил, что, к сожалению, это объективная угроза в ситуации, когда враг настолько преобладает количественно, в первую очередь, пехотой. По словам представителя ОСГВ "Днепр", нельзя одними дронами удерживать целую линию, а пехоты у украинской армии не хватает.

Какая сейчас ситуация с личным составом и техникой у врага в Донецкой области?

Виктор Трегубов отметил, что российские захватчики все время пополняют свои потери.

Враг имеет очень много личного состава на территории Донецкой области и все время подтягивает его ближе к линии фронта... Более того, с самого начала их было набрано очень много. До войны население Покровска было около 80 тысяч. А на Покровском направлении сейчас 110 тысяч россиян – это фактически в 1,5 раза больше, чем было население самого города. С такой армадой не то что на Покровск, на Германию можно ходить. А они идут на Покровск,

– сказал майор.

По словам Трегубова, российские войска продолжают накапливать бронетехнику, однако пока не используют ее в боях. Он считает, что причиной может быть страх перед уничтожением техники украинскими дронами или же ожидание подходящего момента для прорыва обороны.

"Я более склоняюсь к первому варианту", – добавил он.

Также майор отметил, что атаки со стороны России не прекращаются, несмотря на переговоры мировых лидеров по войне, и подобных пауз на протяжении всего времени боевых действий не было.

Как и когда образовалось выступление россиян в направлении Доброполья?