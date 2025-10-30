ВСУ продвинулись на Добропольском направлении: Сырский рассказал детали операции

Добропольская операция продолжается и дает хорошие результаты. Штурмовые подразделения Сил обороны продвинулись на отдельных участках на расстояние от 200 до 550 метров.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что украинские силы продолжают успешно работать на Добропольском направлении, пишет 24 Канал.

Сколько территорий удалось освободить от оккупантов на Добропольском направлении?

По словам Сырского, украинские подразделения продвинулись на отдельных участках направления от 200 до 550 метров. С начала операции Силам обороны удалось освободить 187 квадратных километров украинской территории, а 247 квадратных километров очистить от диверсионно-разведывательных групп противника.

Ранее, 27 октября бойцы "Азова" сумели отбить механизированную атаку врага в районе Доброполья.

Действительно ли оккупанты заблокировали украинцев на Покровске?

Путин распространяет ложную информацию о якобы окружении российской армией украинских защитников в Покровске и Купянске. А также предлагает "микропрекращение огня", чтобы журналисты могли посетить город и воочию убедиться в его словах.

Сырский опроверг это утверждение, назвав его фейком. Он отметил, что ситуация на Покровском направлении пока сложная, однако блокировки нет.

Аналитики ISW объяснили, что Путин распространяет этот фейк, чтобы привлечь внимание мира к "сверхдостижениям российской армии". Диктатор хочет показать, что Россия якобы хочет мира, в то время, как Украина становится препятствием на этом пути. Однако это выглядит особенно цинично, учитывая то, что Путин неоднократно отклонял предложения Трампа о прекращении огня на линии фронта.

Что известно о ситуации на Доброполье?