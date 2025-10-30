ЗСУ просунулись на Добропільському напрямку: Сирський розповів деталі операції

Добропільська операція триває та дає хороші результати. Штурмові підрозділи Сил оборони просунулись на окремих ділянках на відстань від 200 до 550 метрів.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські сили продовжують успішно працювати на Добропільському напрямку, пише 24 Канал.

Скільки територій вдалось звільнити від окупантів на Добропільському напрямку?

За словами Сирського, українські підрозділи просунулись на окремих ділянках напрямку від 200 до 550 метрів. Від початку операції Силам оборони вдалось звільнити 187 квадратних кілометрів української території, а 247 квадратних кілометрів очистити від диверсійно-розвідувальних груп противника.

Раніше, 27 жовтня бійці "Азову" зуміли відбити механізовану атаку ворога у районі Добропілля.

Чи справді окупанти заблокували українців на Покровську?

Путін поширює неправдиву інформацію щодо нібито оточення російською армією українських захисників в Покровську та Куп'янську. А також пропонує "мікроприпинення вогню", щоб журналісти могли відвідати місто та на власні очі переконатись в його словах.

Сирський спростував це твердження, назвавши його фейком. Він наголосив, що ситуація на Покровському напрямку наразі складна, однак блокування немає.

Аналітики ISW пояснили, що Путін поширює цей фейк, щоб привернути увагу світу до "надздобутків російської армії". Диктатор хоче показати, що Росія нібито хоче миру, в той час, як Україна стає перешкодою на цьому шляху. Однак це виглядає особливо цинічно, враховуючи те, що Путін неодноразово відхиляв пропозиції Трампа щодо припинення вогню на лінії фронту.

Що відомо про ситуацію на Добропіллі?