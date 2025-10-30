Путин стремится заявить миру, что Россия не препятствует мирному процессу. Об этом заявляют аналитики Института изучения войны, сообщает 24 канал.

Зачем Путин продвигает фейковую информацию?

Эксперты ISW опровергли очередной фейк российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских военных. По их данным, никаких подтверждений этому нет. В то же время Кремль пытается использовать лживые заявления для выгодной информационной картинки.

Путин предложил так называемое "микропрекращение огня" – короткую паузу от двух до шести часов, чтобы допустить в Покровск СМИ. Таким жестом российский диктатор стремится показать, что Россия якобы заинтересована в восстановлении мира. Однако в ISW отмечают, что это "перемирие" выглядит особенно цинично, ведь россияне неоднократно отвергали идею Трампа о полноценном прекращении огня.

Путин, вероятно, пытается использовать предложение о "микропрекращении огня", чтобы показать, что Россия заинтересована в прекращении огня,

– отмечают аналитики.

По оценкам ISW, Путин продолжает делать такие заявления для привлечения внимания к своим слишком преувеличенным достижениям в Покровске. В то же время диктатор хочет переложить вину за отсутствие переговоров на Украину. Фактически эта информационная кампания направлена на то, чтобы показать Россию как страну, которая стремится к миру, а Украину – главным препятствием на пути к этому.

Что известно о ситуации на Покровском направлении?