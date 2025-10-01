Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" россиян, –Сирский
- Украинские силы рассекли "Добропольский выступ" и вернули под свой контроль 2,2 квадратных километра территории.
- С начала контрнаступления в Покровском районе освобождено 177,8 квадратных километров украинских земель.
Сейчас продолжается контрнаступательная операция украинских бойцов в Донецкой области. Российская армия вынуждена отступать с ключевых позиций из-за давления Сил обороны Украины.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба.
Что известно о положении в направлении Доброполья?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил войска на Добропольском направлении, где продолжается контрнаступательная операция украинских бойцов.
Наши силы обороны рассекли так называемый “Добропольский выступ” противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери,
– подчеркнул главнокомандующий.
К тому же по словам Сырского, течение последних суток украинские военные вернули под свой контроль 2,2 квадратных километров территории.
Известно также о проведении операции по уничтожению врага еще на 3 квадратных километрах в Покровском районе Донецкой области.
Так, штурмовые группы продвинулись вперед на расстояние от 100 до 1400 метров. В боях украинские защитники ликвидировали 52 российских военных, а общие потери противника за сутки составили 80 человек.
Заметьте! С начала контрнаступления в Покровском районе Силам обороны удалось освободить 177,8 квадратных километров украинской земли, еще 198,9 квадратных километров очищено от диверсионных групп врага.
Какова ситуация на других отрезках фронта?
По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенкоа, российские войска выводят контрактников из тренировочных лагерей и вместе с техникой перебрасывают их на север Донецкой области, вероятно, в районы Покровска или агломерации Славянск – Краматорск.
На Сумском направлении 30 сентября Силы специальных операций Украины провели атаку на позиции 810-й бригады морской пехоты России. Во время операции украинские бойцы ликвидировали трех российских морских пехотинцев, еще одного захватили в плен.
Представитель Генштаба Андрей Ковалев заявил, что Купянск остается под контролем Вооруженных Сил Украины. В то же время на северной окраине города продолжаются контрдиверсионные операции против российских оккупантов, а в самом городе проводятся активные мероприятия по противодействию диверсиям.