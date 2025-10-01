Сейчас продолжается контрнаступательная операция украинских бойцов в Донецкой области. Российская армия вынуждена отступать с ключевых позиций из-за давления Сил обороны Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба.

Что известно о положении в направлении Доброполья?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил войска на Добропольском направлении, где продолжается контрнаступательная операция украинских бойцов.

Наши силы обороны рассекли так называемый “Добропольский выступ” противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери,

– подчеркнул главнокомандующий.

К тому же по словам Сырского, течение последних суток украинские военные вернули под свой контроль 2,2 квадратных километров территории.

Известно также о проведении операции по уничтожению врага еще на 3 квадратных километрах в Покровском районе Донецкой области.

Так, штурмовые группы продвинулись вперед на расстояние от 100 до 1400 метров. В боях украинские защитники ликвидировали 52 российских военных, а общие потери противника за сутки составили 80 человек.

Заметьте! С начала контрнаступления в Покровском районе Силам обороны удалось освободить 177,8 квадратных километров украинской земли, еще 198,9 квадратных километров очищено от диверсионных групп врага.

Какова ситуация на других отрезках фронта?