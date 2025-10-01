Наразі триває контрнаступальна операція українських бійців на Донеччині. Російська армія змушена відступати з ключових позицій через тиск Сил оборони України.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Генштабу.

Що відомо про становище в напрямку Добропілля?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав війська на Добропільському напрямку, де триває контрнаступальна операція українських бійців.

Наші сили оборони розсікли так званий “Добропільський виступ” противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат,

– наголосив головнокомандувач.

До того ж за словами Сирського, протягом останньої доби українські військові повернули під свій контроль 2,2 квадратних кілометрів території.

Відомо також про проведення операції зі знищення ворога ще на 3 квадратних кілометрах у Покровському районі Донецької області.

Так, штурмові групи просунулися вперед на відстань від 100 до 1400 метрів. У боях українські оборонці ліквідували 52 російських військових, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб.

Зауважте! Від початку контрнаступу в Покровському районі Силам оборони вдалося звільнити 177,8 квадратних кілометрів української землі, ще 198,9 квадратних кілометрів очищено від диверсійних груп ворога.

Яка ситуація на інших відтинках фронту?