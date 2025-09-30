Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал в эфире 24 Канала, что ее оккупанты не маркируют, вероятно, будут делать это уже на местах. В то же время много военной техники возвращается поврежденной с фронта обратно.
Куда враг перебрасывает военные колонны?
По словам руководителя Центра изучения оккупации, россияне очищают лагеря подготовки контрактников. Теперь они. вместе с техникой, едут на север Донецкой области. Это может быть или Покровск, или агломерация Славянск – Краматорск.
Интересно, что едут они без тактических маркировок. Вероятно, они нанесут их, когда уже распределят технику на направления фронта. Мы впервые наблюдаем такое количество транспорта без маркировок. Будем наблюдать,
– подчеркнул он.
Кроме Донецкой области, враг также перебрасывает технику на Запорожское направление, но уже в значительно меньших масштабах. Говорится о БТР и небольшом количестве танков. Также наблюдается движение инженерной техники и древесины для блиндажей к Новопавловскому направлению.
Андрющенко добавил, что есть и хорошие новости – почти ежедневно россияне привозят из Запорожского направления в Мариуполь избитую технику. Ее оккупанты пытаются ремонтировать на комбинате имени Ильича.
Когда и что перебрасывали оккупанты ранее на фронт: коротко
- В начале сентября партизанское движение "Атеш" зафиксировали перемещение колонн техники оккупационных подразделений в Луганске. Часть из них враг перебрасывал на Запорожское направление.
- В августе из-за успешных ударов Украины по российской железной дороге, враг снова начал перевозить топливо на фронт грузовиками. Также в это время на Запорожское направление оккупанты переместили срочников, которые недавно подписали контракт.
- Также в августе в Мариуполь впервые прибыло судно с военной целью. По словам Андрющенко, оно вышло из порта Бердянска с военной техникой, которую дальше враг мог перебросить на линию боестолкновения.