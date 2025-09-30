Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал в эфире 24 Канала, что ее оккупанты не маркируют, вероятно, будут делать это уже на местах. В то же время много военной техники возвращается поврежденной с фронта обратно.

Куда враг перебрасывает военные колонны?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, россияне очищают лагеря подготовки контрактников. Теперь они. вместе с техникой, едут на север Донецкой области. Это может быть или Покровск, или агломерация Славянск – Краматорск.

Интересно, что едут они без тактических маркировок. Вероятно, они нанесут их, когда уже распределят технику на направления фронта. Мы впервые наблюдаем такое количество транспорта без маркировок. Будем наблюдать,

– подчеркнул он.

Кроме Донецкой области, враг также перебрасывает технику на Запорожское направление, но уже в значительно меньших масштабах. Говорится о БТР и небольшом количестве танков. Также наблюдается движение инженерной техники и древесины для блиндажей к Новопавловскому направлению.

Андрющенко добавил, что есть и хорошие новости – почти ежедневно россияне привозят из Запорожского направления в Мариуполь избитую технику. Ее оккупанты пытаются ремонтировать на комбинате имени Ильича.

Когда и что перебрасывали оккупанты ранее на фронт: коротко