Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты делают это по вопросам безопасности. Ночью значительно труднее зафиксировать перемещение техники. Они опасаются атак украинских дронов.

Что оккупанты перевозили через Мариуполь?

Как отметил Андрющенко, недавно оккупанты перебрасывали большую колонну грузовиков с топливом. Они вынуждены это делать, ведь уже раньше были атаки по поездам с топливом. Также похожие удары происходили и на территории России.

Сейчас они боятся перебрасывать топливо по железной дороге по Запорожской области, потому что там работают наши дроны. В России также были удары по железной дороге. Там затруднено движение. Они вынуждены возвращаться к переброске грузовиками,

– отметил Андрющенко.

Враг не впервые перевозит топливо грузовиками. Ранее такие ситуации случались. Однако в основном это было по 3-4-5 грузовиков с цистернами. А в этот раз оккупанты ехали огромной колонной с 15-20 грузовиками. И это было неожиданно.

В целом враг не прекращает перевозить различные ресурсы на Запорожское направление. Недавно туда переместили много российских срочников, которые недавно подписали контракт.

Формально они уже не срочники, ведь их заставили подписать контракт. Везут со всей России. Много раненых по госпиталям. Все это демонстрирует, что Россия понемногу испытывает определенные проблемы с рекрутингом, если уже дошло до того, что перебрасывают достаточно много срочников на линию фронта,

– сказал Андрющенко.

