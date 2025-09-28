С такими заявлениями выступили лидеры Чехии, Польши и Великобритании. Полковник Вооруженных сил США в отставке Джон Свит отметил в эфире 24 Канала, какой должна быть реакция стран-членов Альянса на угрозы со стороны России.

Будет ли Россия продолжать провокации против стран НАТО?

Мир подчеркнул, что эти три страны-члена НАТО заявили, что они готовы ответить силовыми средствами, если будет нарушена их территориальная целостность.

"Это важный сигнал. Однако он должен сопровождаться соответствующими действиями. Владимир Путин будет проверять решимость НАТО", – подчеркнул полковник Вооруженных сил США в отставке.

К слову. Российские дроны нарушили воздушные границы Польши во время российской атаки на территорию Украины. Также российский БпЛА вторгся в Румынию. Позже три МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии. В обоих случаях для противодействия угрозам были подняты в небо натовские истребители.

Россия снова попытается направить свои самолеты в страны НАТО. Это, по его мнению, могут быть не истребители, а дроны, разведывательные самолеты, вертолеты, что будут лететь на низкой высоте.

Путин будет продолжать провокации. Поэтому, если вы проводите красные линии, то должны их защищать,

– объяснил Джон Свит.

Он добавил, что президент Турции Реджеп Эрдоган также заявил, что НАТО должно сбивать такие самолеты, приведя пример 2015 года, когда Россия прекратила полеты после сбития российского воздушного судна, нарушившего турецкое воздушное пространство, залетев с территории Сирии. Тогда Турция сбила российский самолет.

Мир подчеркнул, что силу можно демонстрировать, но ее нужно подтверждать действиями. Однако сейчас у НАТО и Запада есть проблемы с реализацией своих заявлений.

Как страны НАТО собираются отвечать на угрозу со стороны России?