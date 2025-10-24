У них такого нет: почему россияне долго не задержатся в окружении возле Доброполья
- Российские подразделения возле Доброполья не могут обеспечить логистику из-за отсутствия тяжелых дронов для доставки воды, еды и боеприпасов, что снижает их боеспособность.
- С ухудшением погоды часть российских войск пытается сдаться или бежать.
Россияне не могут обеспечить логистику для окружённых подразделений из-за отсутствия тяжёлых дронов, способных доставить достаточно воды, еды и боеприпасов.
Военный, который служит на Добропольском направлении рассказал 24 Каналу, что в условиях окружения, особенно с ухудшением погоды, российские подразделения теряют боеспособность, поэтому часть будет пытаться сдаться или бежать.
Смотрите также: Большинство территории уже зачистили, – военный рассказал об успехах на Добропольском направлении
Что заставляет "подтачивать" боевой дух подразделений противника?
Логистика с украинской стороны осуществляется тяжелыми бомберами, который несет 10 – 15 килограммов. У россиян таких бомберов в массовом использовании нет, встречаются лишь единичные случаи использования.
Обычно враг использует или FPV-дроны или дроны типа Mavic, который несет 1 – 3 килограмма. Обеспечить 50 человек такими дронами сверхсложно. А здесь речь идет об обеспечении водой, едой и боеприпасами.
Сложно находиться в таком окружении. Долго войска так не смогут. Тем более сейчас ухудшается погода. Похолодание также на это все влияет,
– объяснил военный.
Даже если они смогут оставаться, никакой боеспособности у этих подразделений не будет. Все кто останется, будут пытаться просто сдаться и выйти. Еще кто-то попытается убегать и прятаться.
Они заходили с определенными запасами. Возможно, эти запасы спрятаны в каких-то блиндажах или посадках. Или в населенных пунктах. Благодаря этому и продолжают держаться.
"Но они не смогут долго так воевать в таких условиях. Поэтому и противник сейчас прикладывает максимум усилий, чтобы прорваться и продолжать свои наступательные действия. Не потерять то, что они уже захватили", – подчеркнул военный.
Как живет гражданское население в Доброполье?
- Доброполье, бывший логистический хаб, сейчас разрушено российскими обстрелами: большинство зданий повреждены, отсутствуют вода и отопление, а свет появляется лишь на несколько часов.
- Доброполье в Донецкой области ежедневно под обстрелами, из-за чего город стал непригодным для жизни. Жители остаются здесь из-за больных родственников, домашних животных и с надеждой на победу.
- Жительница Доброполья Елена остается в городе, чтобы ухаживать за парализованным мужем и 20 котами, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие базовых условий для жизни. Местные убеждены, что россияне не захватят город, ждут победы Украины и заботятся о своих домах.