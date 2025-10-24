У них такого немає: чому росіяни довго не затримаються в оточенні біля Добропілля
- Російські підрозділи біля Добропілля не можуть забезпечити логістику через відсутність важких дронів для доставки води, їжі та боєприпасів, що знижує їх боєздатність.
- З погіршенням погоди частина російських військ намагається здатися або втекти.
Росіяни не можуть забезпечити логістику для оточених підрозділів через відсутність важких дронів, які здатні доставити достатньо води, їжі та боєприпасів.
Військовий, який служить на Добропільському напрямку розповів 24 Каналу, що в умовах оточення, особливо з погіршенням погоди, російські підрозділи втрачають боєздатність, тому частина намагатиметься здатися або втікати.
Що змушує "підточує" бойовий дух підрозділів противника?
Логістика з української сторони здійснюється важкими бомберами, який несе 10 – 15 кілограмів. В росіян таких бомберів в масовому використанні немає, трапляються лише поодинокі випадки використання.
Зазвичай ворог використовує або FPV-дрони або дрони типу Mavic, який несе 1 – 3 кілограми. Забезпечити 50 людей такими дронами надскладно. А тут мова йде про забезпечення водою, їжею та боєприпасами.
Складно перебувати в такому оточенні. Довго війська так не зможуть. Тим більше зараз погіршується погода. Похолодання також на це все впливає,
– пояснив військовий.
Навіть якщо вони зможуть залишатися, ніякої боєздатності у цих підрозділів не буде. Всі хто залишиться, будуть намагатися просто здатися і вийти. Ще хтось спробує тікати й ховатися.
Вони заходили з певними запасами. Можливо, ці запаси заховані в якихось бліндажах чи посадках. Або в населених пунктах. Завдяки цьому й продовжують триматися.
"Але вони не зможуть довго так воювати в таких умовах. Тому і противник зараз прикладає максимум зусиль, щоб прорватися і продовжувати свої наступальні дії. Не втратити те, що вони вже захопили", – підкреслив військовий.
Як живе цивільне населення в Добропіллі?
- Добропілля, колишній логістичний хаб, нині зруйноване російськими обстрілами: більшість будівель пошкоджено, відсутні вода та опалення, а світло з’являється лише на кілька годин.
- Добропілля на Донеччині щодня під обстрілами, через що місто стало непридатним для життя. Мешканці залишаються тут через хворих родичів, домашніх тварин і з надією на перемогу.
- Мешканка Добропілля Олена лишається в місті, щоб доглядати паралізованого чоловіка та 20 котів, попри постійні обстріли й відсутність базових умов для життя. Місцеві переконані, що росіяни не захоплять місто, чекають на перемогу України та дбають про свої оселі.