Часть ракет по соглашению "Рамштайн" уже в Украине: Зеленский поделился подробностями
- Украина получила часть ракет для Patriot по договоренностям "Рамштайна", но полностью соглашение еще не выполнено.
- Зеленский отметил, что ракеты для систем Patriot не являются эффективными против иранских дронов-камикадзе из-за высокой стоимости и быстрого истощения запасов.
Несколько стран согласились передать Украине несколько десятков ракет для систем ПВО Patriot. В то же время детали договоренностей и перечень государств-партнеров пока не разглашаются из соображений безопасности.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в Бухаресте.
Что известно о поставках ракет для Patriot в Украину?
Глава государства заявил, что по состоянию на 12 марта часть ракет уже начала поступать в Украину, однако полностью договоренности "Рамштайна" еще не выполнены. Он пояснил, что дополнительная информация о поставках оружия не разглашается из соображений безопасности.
Кроме того, во время своего выступления Зеленский отметил, что ракеты для систем ПВО Patriot не является эффективным решением для борьбы с иранскими донами-камикадзе, поскольку их стоимость высока, а запасы быстро иссякнут из-за массированных атак.
Их не хватит в борьбе против иранских "Шахедов". Тем более россияне им (Ирану – 24 Канал) точно помогают. Уже это установлено разведками мира,
– добавил президент.
Также украинский лидер отметил, что опыт Украины в противодействии ударным беспилотникам является уникальным. По его словам, даже значительные запасы дорогих ракет не способны долго выдерживать масштабные атаки БпЛА, поэтому международное сообщество все больше интересуется украинскими наработками в этом вопросе.
Украина разворачивает "Железный купол" против "Шахедов": что известно?
Заместитель командующего Воздушных сил Павел Елизаров заявил, что Украина создает собственный "Железный купол", который должен защитить территорию страны от вражеских беспилотников.
Такое решение приняли из-за невозможности полностью защитить украинское небо зенитными ракетами.
Елизаров заявил, что система будет состоять из четырех компонентов и будет значительно больше израильского аналога.