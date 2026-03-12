Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в Бухаресте.

Смотрите также Украина и Румыния договорились о совместном производстве дронов

Что известно о поставках ракет для Patriot в Украину?

Глава государства заявил, что по состоянию на 12 марта часть ракет уже начала поступать в Украину, однако полностью договоренности "Рамштайна" еще не выполнены. Он пояснил, что дополнительная информация о поставках оружия не разглашается из соображений безопасности.

Кроме того, во время своего выступления Зеленский отметил, что ракеты для систем ПВО Patriot не является эффективным решением для борьбы с иранскими донами-камикадзе, поскольку их стоимость высока, а запасы быстро иссякнут из-за массированных атак.

Их не хватит в борьбе против иранских "Шахедов". Тем более россияне им (Ирану – 24 Канал) точно помогают. Уже это установлено разведками мира,

– добавил президент.

Также украинский лидер отметил, что опыт Украины в противодействии ударным беспилотникам является уникальным. По его словам, даже значительные запасы дорогих ракет не способны долго выдерживать масштабные атаки БпЛА, поэтому международное сообщество все больше интересуется украинскими наработками в этом вопросе.

Украина разворачивает "Железный купол" против "Шахедов": что известно?