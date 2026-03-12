Частина ракет з угоди "Рамштайн" вже в Україні: Зеленський поділився подробицями

Декілька країн погодились передати Україні кілька десятків ракет для систем ППО Patriot. Водночас деталі домовленостей і перелік держав-партнерів наразі не розголошуються з міркувань безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Бухаресті.

Що відомо про поставки ракет для Patriot в Україну?

Глава держави заявив, що станом на 12 березня частина ракет уже почала надходити до України, однак повністю домовленості "Рамштайну" ще не виконані. Він пояснив, що додаткова інформація про постачання зброї не розголошується з міркувань безпеки.

Крім того, під час свого виступу Зеленський наголосив, що ракети для систем ППО Patriot не є ефективним рішенням для боротьби з іранськими донами-камікадзе, оскільки їх вартість є високою, а запаси швидко вичерпаються через масовані атаки.

Їх не вистачить у боротьбі проти іранських "Шахедів". Тим більше росіяни їм (Ірану – 24 Канал) точно допомагають. Вже це встановлено розвідками світу,

– додав президент.

Також український лідер зауважив, що досвід України у протидії ударним безпілотникам є унікальним. За його словами, навіть значні запаси дорогих ракет не здатні довго витримувати масштабні атаки БпЛА, тому міжнародна спільнота дедалі більше цікавиться українськими напрацюваннями у цьому питанні.

Україна розгортає "Залізний купол" проти "Шахедів: що відомо?