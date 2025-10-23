Надо ли облагать налогами выплаты от YouTube: что говорят юристы

В Украине до сих пор нет четкого подхода к налогообложению доходов от YouTube, хотя другие страны уже создали определенные правила для цифровых креаторов. Так, украинские авторы могут терять возможность легально интегрировать свою прибыль в государственный бюджет из-за устаревших норм налогового законодательства.

О том, как налоговая сфера регулирует доходы от YouTube, рассказывает 24 Канал, опираясь на материалы юридической компании Law Net., а также на комментарии экспертов из YANKIV.

К теме Налоговая против YouTube: почему и как Украина теряет миллионы дохода

Как налоги от YouTube влияют на госбюджет?

Специалисты считают, что для развития украинской YouTube-культуры государство должно сделать работу на платформе более привлекательной.

Одним из решений может стать определение доходов от монетизации как роялти и снижение налога на них для авторов.

Ситуация с налогообложением выплат от YouTube сейчас не урегулирована на государственном уровне. Однако юристы компании YANKIV предупреждают, что игнорирование налоговых обязательств может обернуться серьезными проблемами.

Сейчас ГНС не имеет систематического мониторинга YouTube-доходов, однако рано или поздно этот механизм будет для них доступным,

– говорят юристы.

Если блогер получает выплаты от YouTube как физическое лицо без регистрации ФЛП, банк имеет право проверить источник средств, а налоговые органы впоследствии могут начислить 23% налога со всех доходов, а также пеню.

Важно! Ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации наказывается штрафом от 17 до 85 тысяч гривен.

Для авторов, которые зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц, это уже не мелочи, поскольку большие суммы привлекают внимание финансового мониторинга.

Эксперт из Law Net подчеркивает, что Украине следует адаптировать собственные нормы регуляции доходов от YouTube, чтобы поддержать креативную экономику и не терять потенциальные налоговые поступления.

Последние новости из налоговой системы