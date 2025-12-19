В руках Украины есть важнейший козырь, – экс-спикер главы Евросовета ответил на упреки Трампа

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина "не имеет на руках карт" в войне против России. Кроме того, президент США часто говорил, что "украинцы уже проигрывают", пытаясь заставить Киев уступить Кремлю для мира. Однако он не осознает важной истины.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший спикер президента Европейского Совета, советник экс-премьер-министра Бельгии, волонтер организации FinEst Volunteers в Украине Баренд Лейтс, отметив, что украинцы уже показали свою силу в противостоянии россиянам. И даже несмотря на упреки со стороны США, Украина не планирует останавливать борьбу.

Какой козырь имеет Украина?

Бывший представитель президента Европейского Совета отметил, что он не согласен с утверждением Трампа о том, что Украина "не имеет на руках карт", ведь все наоборот.

В руках Украины есть важнейший козырь – вы не хотите, чтобы вашу страну захватили россияне, у вашего народа нет желания быть вассальным государством России,

– подчеркнул он.

По словам Лейтса, очевидно, что Украина нуждается в финансовой, военной, политической и гуманитарной поддержке от союзников. Однако самое главное – украинцы не хотят быть под властью Кремля.

Украина почти 4 год противостоит стране с большей армией и возможностями. Поэтому слова президента США о том, что Украина, мол, проигрывает войну – это отрицание фактов.

