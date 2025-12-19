Об этом 24 Каналу рассказал бывший спикер президента Европейского Совета, советник экс-премьер-министра Бельгии, волонтер организации FinEst Volunteers в Украине Баренд Лейтс, отметив, что украинцы уже показали свою силу в противостоянии россиянам. И даже несмотря на упреки со стороны США, Украина не планирует останавливать борьбу.

Какой козырь имеет Украина?

Бывший представитель президента Европейского Совета отметил, что он не согласен с утверждением Трампа о том, что Украина "не имеет на руках карт", ведь все наоборот.

В руках Украины есть важнейший козырь – вы не хотите, чтобы вашу страну захватили россияне, у вашего народа нет желания быть вассальным государством России,

– подчеркнул он.

По словам Лейтса, очевидно, что Украина нуждается в финансовой, военной, политической и гуманитарной поддержке от союзников. Однако самое главное – украинцы не хотят быть под властью Кремля.

Украина почти 4 год противостоит стране с большей армией и возможностями. Поэтому слова президента США о том, что Украина, мол, проигрывает войну – это отрицание фактов.

Позиция Трампа по миру: последние заявления