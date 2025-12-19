Об этом 24 Каналу рассказал бывший спикер президента Европейского Совета, советник экс-премьер-министра Бельгии, волонтер организации FinEst Volunteers в Украине Баренд Лейтс, отметив, что украинцы уже показали свою силу в противостоянии россиянам. И даже несмотря на упреки со стороны США, Украина не планирует останавливать борьбу.
Какой козырь имеет Украина?
Бывший представитель президента Европейского Совета отметил, что он не согласен с утверждением Трампа о том, что Украина "не имеет на руках карт", ведь все наоборот.
В руках Украины есть важнейший козырь – вы не хотите, чтобы вашу страну захватили россияне, у вашего народа нет желания быть вассальным государством России,
– подчеркнул он.
По словам Лейтса, очевидно, что Украина нуждается в финансовой, военной, политической и гуманитарной поддержке от союзников. Однако самое главное – украинцы не хотят быть под властью Кремля.
Украина почти 4 год противостоит стране с большей армией и возможностями. Поэтому слова президента США о том, что Украина, мол, проигрывает войну – это отрицание фактов.
Позиция Трампа по миру: последние заявления
- Трамп заявил, что "Россия меняет свое мнение", когда "захватывает слишком много территории". Именно поэтому он ожидает быстрых действий от Украины по мирному урегулированию конфликта.
- Тем временем переговорами с Россией занимается спецпредставитель США Стив Уиткофф. Трамп объяснил свое решение тем, что Уиткофф умеет заключать риелторские сделки и имеет харизму, хотя ничего не знал о России. Именно поэтому, по мнению президента США, Россия и Украина "достаточно близки к договоренностям".
- Он также сообщил, что "мы ближе к соглашению, чем когда-либо прежде". В то же время добавил, что и Россия, и Украина "могут менять позицию" по этому поводу.