Про це 24 Каналу розповів колишній речник президента Європейської Ради, радник експрем'єр-міністра Бельгії, волонтер організації FinEst Volunteers в Україні Баренд Лейтс, зауваживши, що українці вже показали свою силу у протистоянні росіянам. І навіть попри закиди з боку США, Україна не планує зупиняти боротьбу.

Який козир має Україна?

Колишній речник президента Європейської Ради зазначив, що він не погоджується з твердженням Трампа про те, що Україна "не має на руках карт", адже все навпаки.

В руках України є найважливіший козир – ви не хочете, щоб вашу країну захопили росіяни, у вашого народу немає бажання бути васальною державою Росії,

– наголосив він.

За словами Лейтса, очевидно, що Україна потребує фінансової, військової, політичної та гуманітарної підтримки від союзників. Однак найголовніше – українці не хочуть бути під владою Кремля.

Україна майже 4 рік протистоїть країні з більшою армією та можливостями. Тому слова президента США про те, що Україна, мовляв, програє війну – це заперечення фактів.

Позиція Трампа щодо миру: останні заяви