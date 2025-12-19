Про це 24 Каналу розповів колишній речник президента Європейської Ради, радник експрем'єр-міністра Бельгії, волонтер організації FinEst Volunteers в Україні Баренд Лейтс, зауваживши, що українці вже показали свою силу у протистоянні росіянам. І навіть попри закиди з боку США, Україна не планує зупиняти боротьбу.
Дивіться також СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу Росії у Каспійському морі
Який козир має Україна?
Колишній речник президента Європейської Ради зазначив, що він не погоджується з твердженням Трампа про те, що Україна "не має на руках карт", адже все навпаки.
В руках України є найважливіший козир – ви не хочете, щоб вашу країну захопили росіяни, у вашого народу немає бажання бути васальною державою Росії,
– наголосив він.
За словами Лейтса, очевидно, що Україна потребує фінансової, військової, політичної та гуманітарної підтримки від союзників. Однак найголовніше – українці не хочуть бути під владою Кремля.
Україна майже 4 рік протистоїть країні з більшою армією та можливостями. Тому слова президента США про те, що Україна, мовляв, програє війну – це заперечення фактів.
Позиція Трампа щодо миру: останні заяви
- Трамп заявив, що "Росія змінює свою думку", коли "захоплює занадто багато території". Саме тому він очікує швидких дій від України щодо мирного врегулювання конфлікту.
- Тим часом переговорами з Росією займається спецпредставник США Стів Віткофф. Трамп пояснив своє рішення тим, що Віткофф уміє укладати рієлторські угоди й має харизму, хоча нічого не знав про Росію. Саме тому, на думку президента США, Росія та Україна "досить близькі до домовленостей".
- Він також повідомив, що "ми ближчі до угоди, ніж будь-коли раніше". Водночас додав, що і Росія, і Україна "можуть змінювати позицію" щодо цього.